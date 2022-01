Di Marzio: “Inter, slitta la cessione di Sensi alla Samp: la situazione”

Le parole del giornalista di 'Sky Sport' sulla situazione del centrocampista marchigiano, vicinissimo al passaggio alla Samp

"Il calciatore ha dato completa disponibilità e ha spinto nelle ultime ore, vuole giocare per non perdere la nazionale. In giornata sono stati definitivi i dettagli dell'ingaggio tra i club. Domattina da programma si dovevano firmati i documenti. Non è ancora stato firmato nulla. Sicuramente alla Samp ha la maglia da titolare, ha già parlato con Giampaolo. L'Inter aspetterà gli esami di Correa: vuole tenere il calciatore almeno fino a sabato, per la partita contro il Venezia. Poi c'è la sosta e si avranno notizie sulle condizioni di Correa".