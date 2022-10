Di Marzio: “Rinnovo Skriniar, l’Inter sa che c’è questo rischio verso gennaio”

"Futuro Skriniar? Il problema dell’Inter è il rinnovo di contratto di Skriniar e la situazione è ancora più pericolosa di quella di Leao col Milan. Il contratto di Skriniar scade al termine della stagione e se non riescono a chiudere il rinnovo, Skriniar potrebbe andare a via a zero. Per cui c’è un rischio che l’Inter possa venderlo a gennaio altrimenti non incasserebbe nulla a giungo”.