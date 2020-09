Dier: “Eriksen è un giocatore fantastico. Mi ha confessato che all’Inter…”

Prima della sfida tra Inghilterra e la Danimarca del suo amico Eriksen, Erick Dier, ex compagno del centrocampista al Tottenham, ha confessato i sentimenti provati dal centrocampista danese nella sua esperienza da giocatore dell’Inter:

“Christian è un mio ottimo amico e parliamo spesso. Abbiamo avuto un buon rapporto al Tottenham ed è un giocatore fantastico con così tante qualità. Si affrontano profondi cambiamenti quando si va in una nuova squadra in un nuovo Paese, e con tutta la questione del coronavirus ha avuto il suo peso. Deve essere stato un momento molto difficile per lui. Ma mi dice che si è sistemato bene e che questa nuova esperienza gli sta piacendo“.

(Fonte: Daily Star)