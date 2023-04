Rivoluzione Digitalbits, per l’Inter cambia nulla: pochi margini per trattare

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la rivoluzione aziendale non dovrebbe cambiare i piani dell'Inter, alla ricerca di un nuovo partner

Nelle scorse ore, vi abbiamo riportato la notizia del cambio di vertici all'interno di Digitalbits, azienda di criptovalute e attuale main sponsor dell'Inter, che fin qui non ha rispettato i termini per i pagamenti dovuti al club nerazzurro. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la rivoluzione aziendale non dovrebbe cambiare i piani dell'Inter, alla ricerca di un nuovo partner:

"Il cambio ai vertici di Digitalbits non cambia niente per l’Inter. Il club nerazzurro sta continuando a cercare un nuovo main sponsor per la prossima stagione, visto che non viene considerato possibile che l’azienda di criptovalute torni a onorare i suoi impegni economici, sospesi da mesi in seguito alla crisi del settore che ha travolto anche l’impresa con il suo nome sulla maglia nerazzurra. I problemi sono sorti fin dalla scorsa estate. Digitalbits ha pagato solo una piccola parte dei compensi pattuiti, poi ha bloccato tutto in seguito a problemi sempre più ingenti".

"E non dovrebbe cambiare nulla nemmeno con questo avvicendamento alla carica di amministratore delegato: Daniele Mensi prende il posto di Al Burgio. Ma il nuovo manager contribuiva già alla linea aziendale (era il direttore generale): questa nomina quindi non rappresenta una rottura rispetto al passato. Eventuali tentativi di riallacciare i rapporti non dovrebbero produrre risultati. C’è poco margine per trattare"

(Fonte: Tuttosport)