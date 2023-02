GdS – DigitalBits non paga, ma resta sulle maglie Inter: ecco i veri motivi

DigitalBits sulle maglie Inter, i motivi

L'azienda ha pagato interamente i 5 milioni dovuti come sponsor di manica e i 100.000 euro per il passaggio agli ottavi di Champions 2021-22. Da lì in poi però i bonifici si sono interrotti: mancano all'appello 1,6 milioni come bonus per il secondo posto finale nella passata stagione e per la vittoria della scorsa Coppa Italia. In più, soprattutto, mancano le tre rate da 8 milioni ciascuna per la sponsorizzazione nel 2022-23. Da viale della Liberazione sarebbe potuta partire la lettera di disdetta per inadempienza, ma Zhang ha preferito non fare questa mossa e DigitalBits è ancora sulle maglie di Brozovic e compagni. Perché? Tre i motivi fondamentali: 1) non depauperare il valore della maglia con la quale è stata, per esempio, vinta la Supercoppa italiana; 2) non far perdere valore al brand nerazzurro; 3) tutelarsi in qualsiasi sede e dimostrare che l'Inter ha assolto a tutti gli obblighi contrattuali nonostante l'assenza di pagamenti”, si legge.