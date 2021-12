Digne, gradimento forte Inter: “Potrebbe arrivare se partisse uno tra questi due”

L’esterno sinistro non rientra nei piani di Benitez, a maggior ragione dopo l’acquisto di Mykolenko dalla Dinamo Kiev: l'Inter c'è

E' Lucas Digne il nome nuovo in casa Inter per rinforzare la fascia sinistra. Il piano è chiaro: Federico Dimarco scalerebbe nei centrali e Aleksandar Kolarov lascerebbe Appiano a causa dello scarsissimo impiego. E' la strategia confermata anche da Alfredo Pedullà: "Digne non rientra nei piani di Benitez, a maggior ragione dopo l’acquisto di Mykolenko dalla Dinamo Kiev per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. L’Everton è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Confermiamo il forte gradimento dell’Inter, se dovesse uscire uno tra Vecino e Kolarov: è il profilo che oggi piace di più per la fascia, a maggior ragione se Dimarco dovesse diventare all’occorrenza il centrale mancino della difesa a tre. Ma su Digne c’è bagarre, vi sono almeno altri tre club interessati".