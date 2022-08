Zhang, ieri summit coi dirigenti: +60 rimane un diktat. Ma cambia idea su…

L'Inter deve chiudere la stagione 2022/2023 con un attivo di mercato di 60 milioni di euro. Il diktat del presidente Steven Zhang è stato confermato in un summit andato in scena ieri con i dirigenti nerazzurri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che parla di un ammorbidimento di Zhang sui tempi.

"Ieri, sul fronte dell'utile da 60 milioni, nessun ammorbidimento di Zhang, ma solo l’ultimo ma decisivo ok a postdatare la cessione di un big. Sarà inevitabile, ma c’è tempo fino al 30 giugno 2023 per dire addio: inutile e dannoso indebolirsi troppo oggi. Controproducente una frattura col tifo sensibile sul tema. Il Psg sarà pure minaccioso nel suo blitz, ma l’Inter è come Inzaghi: non ha voglia di scherzare", scrive la Rosea.