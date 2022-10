Dimarco: “Si è risolto tutto parlando tra di noi. Ritorno Lukaku e in Serie A…”

Federico Dimarco a Sportmediaset ha commentato così la vittoria dell’Inter per 4-0 in Champions League contro il Viktoria Plzen

Federico Dimarco a Sportmediaset ha commentato così la vittoria dell’Inter per 4-0 in Champions League contro il Viktoria Plzen: “Qualificazione agli ottavi? Penso che in pochissimi ci credessero, infatti questa qualificazione è arrivata nel girone più difficile e penso sia meritata e faccia felici noi giocatori, tifosi e società".