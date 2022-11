Dimarco, piani cambiati in corso d’opera. CdS: “Ha convinto Inzaghi a…”

Ne ha parlato anche il Corriere dello Sport di questa mattina, riassumendo quanto accaduto: "Poco meno di un anno fa, l’Inter decideva di cautelarsi dal possibile addio di Perisic andandosi a prendere dall’Atalanta Gosens, considerato uno dei migliori esterni sinistri del campionato. In questo modo, Dimarco avrebbe dovuto diventare definitivamente il vice-Bastoni, così da poter sfruttare le sue doti tecniche: in fase di possesso, infatti, da difensore può trasformarsi di fatto in un centrocampista aggiunto. Insomma, un perfetto esempio di programmazione. Tanto più che, a fine stagione, Perisic sceglieva di raggiungere Conte alla corte del Tottenham. Tuttavia, alla riprova dei fatti Gosens non ha mai raccolto la sua eredità. Il vero sostituto del croato, infatti, si è rivelato Dimarco, che ha convinto Inzaghi a riportarlo sulla fascia. Con il rendimento del mancino che ha cominciato a crescere di settimana in settimana".