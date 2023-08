Inter, considerazioni diverse per l’attaccante. Inzaghi vuole esperienza, il club un giovane

"La volontà dei dirigenti di trattare con l’Arsenal per il 21enne Folarin Balogun è confermata, anzi rilanciata, ma nello stesso tempo ci si cautela tenendo in caldo l’opzione dell’iraniano Taremi, centravantone di struttura con caratteristiche più simili ai desideri di Simone. Il centravanti del Porto si trova un’incollatura più indietro, in seconda posizione, in questo complesso concorso agostano in cui si cerca l’attaccante migliore tra i pochi disponibili su piazza: il tecnico e gli uomini mercato nerazzurro, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio, devono incrociare budget (non troppo elevati) ed esigenze tecniche, così la strada si fa inevitabilmente più stretta", spiega il quotidiano.