Djalo, l’Inter ci lavora da mesi: “Ma la Juve lo vuole subito e può offrire…”

E' Tiago Djalo l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare la difesa in vista della stagione 2024/25. Ma lo spauracchio Juve si fa sempre più concreto per il portoghese, come scrive anche il Corriere della Sera: "I nerazzurri ci stanno lavorando da mesi, ma adesso piace alla Signora. Il portoghese è guarito da un grave infortunio anche se nella squadra dell’ex romanista Fonseca non gioca più. Marotta, pronto a prenderlo in estate, deve fare i conti con i bianconeri che potrebbero investire 4 milioni per averlo subito".