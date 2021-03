Xiyuan Dong: “Inter? Ottimismo prudente. Suning ha fatto errori ma ci sono 2 buone notizie”

Così il giornalista cinese Xiyuan Dong sugli Zhang: "Prima salvano la società Suning.com, poi trovano la soluzione per l'Inter

Marco Astori

Intervenuto in collegamento con Tiki Taka, Xiyuan Dong, giornalista cinese, ha fatto il punto sulla situazione finanziaria di Suning, soffermandosi anche su cosa succederà all'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "Con l'intervento di due aziende statali sono entrati 14,8 miliardi di Yuan, 1,9 miliardi di euro ma non basta. Le nuove entrate dalle due società hanno permesso a Suning.com di avere più tempo di manovrare con l'Inter, danno spazio per respirare. Questo non risolve tutto, ti dà più tempo e spazio per trovare una soluzione con più calma. Questa è la situazione.

Gli errori di Suning e il futuro

Tranquillizzare i tifosi dell'Inter? C'è un ottimismo molto prudente, l'obiettivo della società è quella di restare a Suning almeno fino a fine campionato. Suning secondo me ha sbagliato qualche scelta strategica negli anni passati: in Cina non è più il momento per strapagare nel calcio. Ma chi sbaglia, paga: adesso esce la verità e purtroppo capita all'Inter. C'è un problema di gestione e di epidemia: Suning l'anno scorso ha avuto una perdita netta di 4 miliardi.

Avere debiti per una società così grossa è normale, il problema è la gestione degli ultimi anni, la spesa per il calcio e di PPTV: questo è il grosso errore che hanno commesso. Poi la situazione 2020 non aiuta. Però la situazione vede due miglioramenti: uno è che negli ultimi tre mesi del 2020 la situazione aziendale è migliorata, arriva un guadagno netto, l'altro è che il capitale di Shenzhen permette di salvare la società. Cosa faranno gli Zhang? La mia previsione è che prima salvano la società Suning.com, poi trovano la soluzione per l'Inter".