Inter, non c’è solo Sommer per il dopo Handanovic: altri due portieri nel mirino

L'Inter si vuole far trovare pronta: nel caso in cui ci sarà un addio di Handanovic a fine stagione è già alla ricerca del sostituto

Tra i casi da risolvere in casa Inter c'è anche quello relativo a Samir Handanovic. Con l'arrivo di Onana il capitano è finito in panchina e ora deve decidere il suo futuro.

"In vista di un possibile addio di Handanovic al termine della stagione, l’Inter, che sta anche aspettando una risposta da Skriniar alla proposta di rinnovo, sta scandagliando il mercato dei portieri in scadenza. Il preferito è Sommer del Borussia Moenchengladbach, vicinissimo però al Bayern, che deve sostituire Neuer out fino al termine della stagione. Oggetto di valutazione anche Agustin Rossi del Boca Juniors, che avrebbe tuttavia un pre-accordo con il Flamengo, e soprattutto Neto, ora al Bournemouth, dopo le stagioni trascorse in Italias, alla Fiorentina e alla Juventus, e in Spagna, al Barcellona", spiega il Corriere dello Sport.