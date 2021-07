L’Inter mira al doppio colpo: “Proposte pronte per due nomi cerchiati in rosso”

L'Inter ha messo nel mirino due nomi su cui affonderà dopo la cessione di Hakimi, secondo Il Giorno

L'affare Achraf Hakimi al Psg è ormai in dirittura e, come confermato da Beppe Marotta, questa cessione permetterà all'Inter di cominciare anche il suo mercato in entrata. Spiega infatti Il Giorno: "Definita la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain («Siamo vicini ad un accordo» le parole dell'agente dell'esterno marocchino, Alejandro Camano), sarà poi tempo di pensare al mercato in ingresso. I due nomi cerchiati in rosso sono quelli di Bellerin dell'Arsenal e di Alonso del Chelsea. Per il primo i nerazzurri proporranno un prestito con diritto di riscatto, per il secondo il budget non è superiore ai 10 milioni.