Dortmund, Haller ha un tumore ai testicoli. Arriva il messaggio di Onana

Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio shock del Borussia Dortmund: Sebastien Haller è affetto da un cancro ai testicoli. Il giocatore, arrivato dall'Ajax, ha lasciato il ritiro in Svizzera ed è tornato in Germania per curarsi. In queste ore sono tanti i messaggi di affetto arrivati nei confronti dell'ivoriano, come quello del portiere dell'Inter André Onana. Su Instagram il camerunese ha postato una Stories con Haller ai tempi dell'Ajax: "Sii forte fratello", il messaggio di Onana all'ex compagno.