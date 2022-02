DS Torino: “Bremer alla Juventus? Uno come lui fa scelte diverse. Senza dubbio”

Le parole del dirigente granata sul futuro del difensore centrale che piace a tanti club in Italia e all'estero

C'è la possibilità che Bremer vada alla Juventus? Se lo chiedono i tifosi dell'Inter, che segue con attenzione il giocatore, ma anche quelli del Torino, che per nulla al mondo vorrebbero vederlo in bianconero un giorno. A spazzare via ogni dubbio è arrivato Luca Vagnati, direttore sportivo granata, stuzzicato sull'eventualità dai colleghi di DAZN.