GdS: “Dubbi sul futuro di Lukaku per l’infortunio? C’è questa convinzione”

Nessuno ha dubbi su Romelu Lukaku in casa Inter. Né Simone Inzaghi, né la società: una volta tornato al 100% post infortunio, si rivedrà il vero Big Rom. Quello che l’allenatore nerazzurro ancora non ha mai visto con continuità in partita e che aspetta a braccia aperte già da Firenze. Oggi La Gazzetta dello Sport si sofferma così sul futuro del belga.

“La lunga assenza avrebbe potuto anche insinuare qualche dubbio tra lo staff tecnico e quello societario sul futuro di Lukaku all’Inter. E invece nulla è cambiato. Anzi, si è rafforzata la convinzione che Lukaku sia indispensabile per continuare il percorso di crescita e restare ai vertici, in Italia e in Europa. Nell’ultimo periodo ci sono stati dei contatti tra Chelsea e Inter, proprio per aggiornamenti sulle condizioni fisiche del belga. I due club a giugno si sono ripromessi di risedersi al tavolo la prossima estate, per trovare una nuova intesa per il nuovo trasferimento di Lukaku a Milano. Ma intanto potrebbero anche anticipare l’appuntamento al periodo della pausa mondiale (magari proprio in Qatar?), per cominciare a negoziare i nuovi termini dell’accordo che sarà ancora di prestito oneroso per un’altra stagione, ma che nel 2024 sancirà il ritorno a titolo definitivo del belga all’Inter”, si legge.