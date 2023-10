Inter, ecco la formazione da cui Inzaghi riparte a Torino. Resta un solo dubbio

Un solo dubbio di formazione in casa Inter per la sfida contro il Torino in programma domani alle 18: Inzaghi deciderà in queste ore

Un dubbio di formazione in casa Inter per la sfida contro il Torino in programma domani alle 18. Simone Inzaghi deciderà in queste ore chi schierare a centrocampo, sottolinea anche Tuttosport. “Acerbi (63 minuti totali nelle due gare dell'Italia) e Bastoni (117) completeranno il terzetto difensivo con Pavard (90 minuti con la Francia e ben due gol); mentre Dimarco (106) sarà regolarmente a sinistra, perché Carlos Augusto è rientrato ieri pomeriggio dal Brasile ed è candidato a una maglia martedì in Champions contro il Salisburgo. A completare l'undici che affronterà la squadra di Juric, oltre a Sommer in porta e alla coppia Thuram-Martinez in attacco, Dumfries sulla fascia destra, Calhanoglu in regia e Mkhitaryan mezzala sinistra.