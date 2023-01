Dumfries, la Premier si prepara all’asta: i 60 milioni chiesti dall’Inter non spaventano

"Il 26enne esterno olandese dell’Inter è da tempo nel mirino del campionato inglese. C’erano stati sondaggi già in estate, ma la dirigenza nerazzurra aveva chiuso tutte le porte. Solo che il buon Mondiale disputato con l’Olanda dall’esterno ha ravvivato l’interesse per lui. Il Chelsea lo vede come l’alternativa perfetta a Reece James, così importante per i Blues sia prima dell’arrivo di Graham Potter che ora e nuovamente k.o. a Santo Stefano. Lo United cerca da tempo un esterno destro che offra una valida alternativa a Dalot, praticamente unica opzione su quella fascia per Ten Hag fino al Mondiale. Wan Bissaka ha giocato bene nelle prime due partite dopo la sosta, ma l’olandese dell’Inter sarebbe un miglioramento non indifferente", spiega Gazzetta.it.