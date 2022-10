Dumfries e Dimarco, l’Inter ha ritrovato le ali per volare. E dal Camp Nou è rinato Lautaro

"Il figlio del vivaio nerazzurro si è preso una maglia da titolare in fascia, andando a colmare il vuoto lasciato dall’addio di Perisic. E anche le ultime belle prove con la maglia della Nazionale di Mancini hanno aiutato a crescere in autostima: Dimarco è stato un martello anche contro il Barcellona, con le sue continue fughe in avanti a sfiancare gli avversari. E con Dumfries dall’altra parte, l’Inter ha ritrovato le ali per volare", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Non si vola, però, senza l’uomo del gol. Dzeko è stato straordinario sin qui, ma Barcellona è stato il trampolino per Lautaro Martinez, tornato al gol dopo lunga astinenza. Un Toro formato Mondiale in uno dei tempi del calcio, vecchia casa del suo idolo Messi. Il Camp Nou sognava di vederlo in blaugrana, ora il suo passaggio in Catalogna rischia di trasformarsi in incubo per i conti del club. Poco importa, l’Inter di Barcellona ha ritrovato Lautaro e lo spirito da grande squadra: quello che domani vuole vedere Inzaghi a Firenze", chiude il quotidiano.