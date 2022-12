Dumfries grande protagonista in Olanda-USA: due assist per l’esterno dell’Inter

Nell’ottavo di finale dei Mondiali in Qatar, Denzel Dumfries si è reso subito protagonista con un assist per Depay

Prima un grande assist per l'1-0 dell’Olanda contro gli Stati Uniti e poi anche per il momentaneo 2-0. Nell’ottavo di finale dei Mondiali in Qatar, Denzel Dumfries si è reso protagonista di un super primo tempo.

Perfetto cross dalla destra per l’esterno dell’Inter, con Depay che di prima intenzione ha battuto il portiere avversario. In pieno recupero è arrivato poi il secondo assist, sempre di Dumfries: ancora una palla rasoterra da destra, questa volta per la conclusione vincente di Bling. Un doppio segnale importante anche per Simone Inzaghi in chiave ripresa da Dumfries.