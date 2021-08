Inter, domani giornata clou per Dumfries: ballano solo 2 mln, si può chiudere

Entra nel vivo anche la trattativa per l'esterno del Psv, è lui il preferito dell'Inter per la fascia destra

Il mercato dell'Inter sembra entrare nel vivo dopo la partenza di Lukaku. Arrivato Dzeko, ora i nerazzurri cercano un altro attaccante e un esterno destro. In pole per il ruolo di esterno c'è Denzel Dumfries, per il quale la trattativa sta viaggiando velocemente verso la fumata bianca.