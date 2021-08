Pedullà – Dumfries, trattativa in stato avanzato con l’Inter. Il Psv pronto a dare l’ok

L'esterno olandese è il rinforzo per la fascia destra dell'Inter e l'affare sembra essere molto ben indirizzato

Dopo Dzeko il mercato dell'Inter non è chiuso. La dirigenza vuole regalare a Inzaghi un altro attaccante e un esterno destro dopo le partenze di Lukaku e Hakimi. Per la corsia di destra in pole position c'è Dumfries del Psv.