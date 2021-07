Dumfries, ora l’Inter è più possibilista. “E c’è un’importante novità in merito”

Il club nerazzurro sembra sempre più convinto: è l'esterno olandese il successore ideale di Achraf Hakimi

L'Inter è sempre più convinta: è Denzel Dumfries l'erede ideale di Achraf Hakimi, ormai virtualmente un giocatore del Psg. Non è confermata l'indiscrezione di oggi proveniente dall'Olanda, ma il giocatore piace tanto e il club nerazzurro sta cercando di capire come muoversi per prenderlo. Spiega Calciomercato.com: "Dumfries piace da tempo e la novità in merito al calciatore olandese è che da viale della Liberazione stanno cercando di capire se ci sono margini di manovra col PSV, che chiede 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore.