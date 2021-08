Inter, tanti in lista per completare l’attacco. Esterno: Dumfries, manca accordo

Da Zapata a Scamacca e Kean, l'Inter sonda le varie opzioni per regalare un altro attaccante a Inzaghi dopo Dzeko

Dopo Dzeko, all'Inter arriverà un altro attaccante, l'Inter dovrà fare una scelta tra i giocatori che sulla sua lista. L'Atalanta senza il sostituto non lascia partire Zapata, ha fatto lo stesso con Romero. Zapata è bloccato al momento, ma rimane in corsa per l'Inter. C'è Correa della Lazio, che può arrivare a titolo definitivo. C'è Scamacca e Moise Kean.