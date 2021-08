Dumfries e Raiola spingono per l’Inter. “Marotta vuole chiudere entro questa data”

Denzel ha chiesto di essere ceduto e la società gli ha promesso che di fronte a un'offerta congrua lo avrebbe accontentato

E' sempre quello di Denzel Dumfries il nome più caldo in casa Inter per quanto riguarda la fascia destra. Il club nerazzurro ha infatti individuato nel classe '96 l'uomo ideale per rimpiazzare Achraf Hakimi. E, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe pronta l'offensiva di Marotta e Ausilio, che vogliono chiudere la trattativa entro questa settimana: "Denzel ha chiesto di essere ceduto e la società gli ha promesso che di fronte a un'offerta congrua lo avrebbe accontentato. Per ora le proposte dell'Inter (prestito con diritto di riscatto) sono state rispedite al mittente perché non ritenute “concrete ed accettabili”, ma adesso che ha venduto Lukaku, il club degli Zhang potrà fare un'offerta diversa.

Marotta e Ausilio valutano il laterale della nazionale orange tra i 13 e i 15 milioni: devono studiare come articolare il primo approccio tra parte fissa e bonus per lasciarsi un margine di rilancio (10+3?), mentre il Psv chiede tra i 15 e i 20 milioni. In mezzo c'è Raiola che preme per chiudere la vicenda in fretta perché il suo assistito si è già promesso all'Inter e non vede l'ora di firmare il contratto. Andare troppo per le lunghe sarebbe rischioso perché nei play off di Champions (la prossima settimana) il Psv probabilmente sfiderà il Benfica e magari lo schiererà. Meglio chiudere prima".