Dumfries: “Ieri miglior partita della mia vita. Lukaku? Ricomincerà a segnare”

Arrivano altre dichiarazioni rilasciate da Denzel Dumfries nel post partita di Olanda-Stati Uniti. Le riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Non rido? In campo mai, è vero, ma oggi le emozioni sono state talmente forti che ci è mancato poco. E fuori dal campo rido eccome. È stata probabilmente la miglior partita della mia vita e sicuramente di questo torneo. Sono molto soddisfatto per la prestazione e sicuramente mi aiuta giocare in un sistema simile a quello dell’Inter".