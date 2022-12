Dumfries: “Io espulso? Avevo le mie ragioni. Volevamo vincere il Mondiale”

Regna l'amarezza in casa Olanda per la sconfitta ai rigori nei quarti di finale del Mondiale in Qatar contro l'Argentina

Regna l'amarezza in casa Olanda per la sconfitta ai rigori nei quarti di finale del Mondiale in Qatar contro l'Argentina. Con alcune parole riportate da Voetbal International, Denzel Dumfries ha rivissuto la notte di Lusail:

"A volte hai la sensazione che sia nata una favola, ma tutto finisce con una delusione. Non potevamo fare di più. Quando rimonti in quel modo, hai il sentore che non subirai di nuovo. Ma poi si arriva ai rigori… Gli errori di van Dijk e Berghuis? Ci siamo allenati per questo, ma ovviamente è impossibile imitare un momento simile. Sono orgoglioso dei ragazzi che hanno osato e si sono presi la responsabilità. La rissa? Si sa che Olanda-Argentina è una partita accesa. Ci si provoca a vicenda, anch'io ero nella mischia. Non mi piace puntare il dito contro gli altri giocatori, ma avevo le mie ragioni. È successo qualcosa che mi ha fatto reagire. Bisogna essere sempre una squadra e tornare a casa a testa alta. Siamo orgogliosi, siamo orgogliosi di rappresentare i Paesi Bassi e abbiamo combattuto come leoni fino all'ultimo respiro. Tutti i tipi di emozioni mi stanno attraversando la testa in questo momento, guarderò indietro nel prossimo futuro. Ci sarebbe piaciuto vincere la Coppa del Mondo".