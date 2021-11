Dumfries, la potenza è nulla senza controllo. GdS: “Ancora grezzo, ma può farcela”

L'esterno olandese non è ancora riuscito a prendersi l'Inter, ma contro l'Udinese ha mostrato qualche spunto positivo

Prestazione in chiaro scuro per Denzel Dumfries: l'esterno olandese, tornato in campo dopo il rigore procurato contro la Juventus, non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista con l'Inter, e anche contro l'Udinese ha mostrato qualche insicurezza di troppo. Per descrivere la sua situazione La Gazzetta dello Sport utilizza un vecchio claim pubblicitario ben noto al mondo nerazzurro: "L'esterno olandese è ancora grezzo e sembra la dimostrazione di quanto avesse ragione la vecchia pubblicità dei pneumatici con Carl Lewis e Ronaldo il Fenomeno: la potenza è nulla senza controllo".