Inter, sconto per Lukaku? Tutto passa da Dumfries: prima richiesta ai Blues di 45 milioni

L'Inter ha chiamato ufficialmente il Chelsea per parlare di Lukaku. I blues hanno aperto al prestito del belga e ora si cerca di trovare la quadra dell'affare. In quest'operazione, se non direttamente, potrebbe rientrare anche un altro giocatore.

"Parallelamente corre pure la trattativa per la cessione di Dumfries ai Blues. Le due operazioni non sono strettamente collegate ma, in fondo, è come se lo fossero: la possibilità di uno sconto Chelsea passa anche da un eventuale accordo sull’esterno. Al momento, però, anche su questo fronte non c’è intesa perché i 45 milioni chiesti da Marotta e Ausilio sono considerati troppi da Boehly e compagnia. In ogni caso, i due club sembrano intenzionati a venirsi incontro: quanto si potrà limare ancora la differenza di valutazione sul prestito e quanto questo dipenderà dalla buona riuscita dell’affare Dumfries, lo si capirà a breve, brevissimo", spiega La Gazzetta dello Sport.