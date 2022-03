Dybala, Cherubini secco con Antun al telefono: “Inutile che ci rivediamo perché…”

Paulo adesso comincerà a guardarsi attorno, non ha preclusioni di alcun tipo sui mercati esteri e nemmeno nei confronti dell’Inter

Sui quotidiani di oggi non si parla d'altro se non del mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Repubblica dà però un dettaglio in più sulla vicenda, svelando la secca frase pronunciata dal ds Cherubini al telefono all'agente della Joya: "L’incontro tra i dirigenti bianconeri e i rappresentanti del giocatore, Antun e Novel, era finito da dieci minuti con la solita frase di prammatica («Ne parliamo con Paulo e vi faremo sapere») che il ds Cherubini ha chiamato l’agente per evitare equivoci: «È inutile che ci rivediamo: non abbiamo proprio intenzione di tenerlo». La storia tra la Juve e il suo 10, il più amato dei tifosi, è finita così, nel primo giorno di primavera. Paulo adesso comincerà a guardarsi attorno, non ha preclusioni di alcun tipo sui mercati esteri e nemmeno nei confronti dell’Inter, che fino a qualche tempo fa escludeva per una questione meramente sentimentale, ora decaduta".