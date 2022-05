CdS – Inter, Dybala idea ma non priorità: tocca a lui. Scamacca e Zapata piani B

L'attaccante argentino non ha ancora ricevuto proposte concrete: nerazzurri alla finestra, pronta l'offerta

Un'idea affascinante, una ghiotta opportunità di mercato, ma non una priorità assoluta: è questo, secondo il Corriere dello Sport, ciò che pensa l'Inter su Paulo Dybala . L'attaccante argentino si libera a parametro zero dalla Juventus, e la dirigenza nerazzurra sta valutando la fattibilità dell'operazione: dubbi sul valore del giocatore non ce ne sono, da vedere se ci saranno i margini economici per imbastire una trattativa.

"Per un club che non ha soldi da investire, la Joya è un'opzione da tenere ben presente. Fossimo stati nel 2019, quando solo per Lukaku, Barella, Lazaro e Sensi furono investiti, bonus compresi, oltre 170 milioni (poi sarebbe arrivato anche Eriksen per 21 milioni più commissioni), forse Zhang avrebbe puntato su un giocatore reduce da qualche infortunio in meno (le qualità non sono in discussione: sono da fuoriclasse assoluto). Adesso invece bisogna fare mercato con le idee. E Paulo è una splendida idea. A parte un interessamento che non si è sviluppato della Roma (l'appuntamento previsto dopo il Venezia è saltato), Dybala non ha in mano offerte. Marotta, che per lui stravede, è disposto a prenderlo se l'ex bianconero all'estero non troverà il contratto che cerca, per giunta da club di un certo livello.