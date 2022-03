Dybala-Inter, spunta un dettaglio importante: “E dal club filtra che…”

Marotta non vorrà farsi sfuggire l’occasione di provare a prendere l’attaccante a parametro zero, con discrete possibilità di successo

Se ne parla ininterrottamente da ieri e si andrà probabilmente avanti per diverse settimane: Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Quale futuro allora per il centravanti argentino? Secondo Tuttosport, le possibilità non sono moltissime: "L’Inter, non solo (ma soprattutto) per la presenza dell’amministratore delegato Beppe Marotta, è un’opzione da tenere in seria considerazione. L’ex dirigente della Juventus fu tra i primissimi protagonisti dello sbarco torinese dell’argentino nell’estate 2015 ed essendo il re indiscusso delle opportunità da cogliere sul mercato non vorrà farsi sfuggire l’occasione di provare a prendere l’attaccante a parametro zero, con discrete possibilità di successo.