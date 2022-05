Dybala? Zhang entusiasta: “Inter convinta di fare all-in: prendere Paulo e…”

Il suo arrivo sarebbe la prova-provata della volontà, da parte di Suning, di costruire una squadra ancora più forte

E' finalmente arrivata l'offerta ufficiale dell'Inter a Paulo Dybala: tre anni di contratto (con opzione per un’ulteriore stagione) a 7 milioni - bonus compresi - più i diritti di immagine che rimarranno comunque in mano al giocatore. E Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha spiegato il perché dell'accelerazione nerazzurra improvvisa: "L’accelerazione nerazzurra, arrivata dopo il via libera entusiasta di Steven Zhang (che ritiene l’argentino un formidabile volano anche per il marketing), è arrivata al termine di un processo lungo, partito dopo che la Juve aveva ufficializzato l’addio di Dybala.