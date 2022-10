Gds – Dybala, Inter aveva fatto tutto: c’era anche ok di Zhang. Ma Inzaghi blindò Correa

ROME, ITALY - SEPTEMBER 30: AS Roma player Paulo Dybala prepares to travel to Milan on September 30, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

A San Siro sabato sera è sceso in campo un rimpianto, forse il più grande, dell'estate dell'Inter: Paulo Dybala ha punito, come chiaramente prevedibile, pareggiando la partita che poi i nerazzurri avrebbero perso nel secondo tempo. Ma dopo tutto quello che è successo in estate, perché la Joya non veste la maglia della Benamata? La Gazzetta dello Sport ricostruisce il tutto, spiegando come la società avesse compiuto tutti i passi necessari, ma non tutte le parti del club erano allineate in merito: "Nell’Inter così non è stato. Non lo è stato a più riprese, almeno due.