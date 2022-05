SM – Inter, Dybala e Lukaku slegati: “Ma può servire sacrificare uno di questi 2”

Il ritorno di Lukaku sarebbe slegato dalla trattativa per Dybala: ma dovessero arrivare entrambi, l'Inter dovrebbe alleggerirsi di qualche altro contratto oneroso

Continuano sempre più insistenti le voci in merito ad una possibile coppia da sogno all'Inter: Romelu Lukaku e Paulo Dybala insieme. Oggi il club nerazzurro incontrerà il legale del belga per capire la fattibilità di un suo ritorno, mentre la Joya, parole di Marotta, è un obiettivo concreto. Spiega SportMediaset: "Il ritorno di Lukaku sarebbe slegato dalla trattativa per Dybala: ma è chiaro che dovessero arrivare entrambi, l'Inter dovrebbe alleggerirsi di qualche altro contratto oneroso. A bilancio non ci saranno più gli ingaggi di Vidal e Sanchez, ma potrebbero servire altri sacrifici: uno, arrivasse un'offerta da 70-80 milioni, potrebbe essere quello di Lautaro. Un'altra ipotesi porta a Bastoni: piace al Manchester United, ma Conte lo vuole fortemente al Tottenham".