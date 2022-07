Inter, il Napoli si muove per Dybala. CorSera: “Offerto ingaggio da 6 mln”

Il Napoli si muove per Paulo Dybala. Prima offerta concreta del club per la Joya, che in casa Inter è un capitolo in stand-by al momento

Alessandro Cosattini

Dopo aver salutato Kalidou Koulibaly proprio oggi (è attesa solo l’ufficialità del passaggio al Chelsea), il Napoli si muove per Paulo Dybala. Prima offerta concreta del club per la Joya, che in casa Inter è un capitolo in stand-by al momento. Dipende dalle uscite in attacco per i nerazzurri, la storia è nota. E il Napoli ci prova, svela l’edizione online del Corriere della Sera.

“Il Napoli non ha perso ulteriore tempo. E a poche ore dall’addio ufficiale di Koulibaly ha sferrato l’attacco a Paulo Dybala. Il club ha presentato un’offerta all’entourage dell’argentino: ingaggio di sei milioni l’anno, praticamente lo stesso stipendio che era stato destinato a Koulibaly se avesse accettato l’offerta di rinnovo. L’ex attaccante della Juventus è arrivato a Torino da un paio di giorni e si sta allenando con un preparatore atletico e un fisioterapista. Al momento, oltre a quella fatta a inizio mercato dall’Inter, quella del Napoli è la prima offerta concreta. Resta ovviamente da capire se c’è il gradimento del giocatore e soprattutto trovare un compromesso per i diritti di immagine che solitamente il Napoli detiene in via esclusiva”, si legge.