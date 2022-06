SI – Dybala, operazione scandita. Non oggi la prima offerta e non dovrà uscire un top

L'Inter oggi ha incontrato l'agente di Dybala in sede, un segnale che la volontà del club. nerazzurro è quella di far firmare l'argentino

L'Inter oggi ha incontrato l'agente di Dybala in sede, un segnale che la volontà del club. nerazzurro è quella di far firmare l'argentino

Secondo Sportitalia "Quando vediamo un agente di un assistito importante che si presenta all'Inter con gli intermediari che parlato c'è più di ottimismo. Operazione scandita, non ha fatto oggi la prima offerta. Oggi ha formalizzato offerta. Proposta da 6-6,5 milioni più bonus. Dybala aspetta soltanto l'Inter, non è corretto dire che deve uscire un top per Dybala. È considerato il sostituto di Sanchez".