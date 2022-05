CorSera – Dybala, Inter non preoccupata della Roma. C’è una promessa fatta a Marotta

L'attaccante argentino ha raggiunto un accordo di massima con l'Inter che però deve attendere per chiudere l'affare

"Si aspettano i tempi giusti per chiudere con Dybala, ma anche qui l’intesa di massima è raggiunta: 6 milioni netti a stagione per 4 anni. C’è stato un nuovo contatto tra la dirigenza nerazzurra e l’agente del giocatore, il club però ha bisogno di sfoltire la rosa prima di avanzare la proposta formale. In sostanza ha chiesto all’argentino di aspettare qualche giorno. Il giocatore non ha fretta di chiudere e l’Inter non è troppo preoccupata dal pressing della Roma, forte di una promessa della Joya a Marotta", sottolinea il Corriere della Sera.