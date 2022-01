Dybala: “Rinnovo? Successe tante cose di cui non voglio parlare. L’esultanza…”

Le parole del bianconero: "Ho invitato un amico e non lo trovavo: l'ho cercato un po', c'era tanta gente. Se dovete credermi? Dipende da voi"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Udinese, Paulo Dybala, centravanti della Juventus al centro delle voci di mercato, ha parlato così della sua esultanza polemica dopo il temporaneo 1-0: "Ho invitato un amico e non lo trovavo: l'ho cercato un po', c'era tanta gente. Se dovete credermi? Dipende da voi. Il rinnovo? Ci sono state tante notizie, sono successe tante cose di cui preferisco non parlare. La vittoria? Abbiamo fatto una bella partita, dobbiamo dare continuità dopo i gol: molte volte difendiamo e non attacchiamo, non deve succedere. Corsa Champions? Siamo la Juventus e siamo vicini alle squadre sopra: dobbiamo cercare di vincere. Non abbiamo un bel gioco, non è la nostra forza: dobbiamo puntare sulla voglia e dimostrare che vogliamo lottare per i primi posti".