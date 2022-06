Dybala ha in testa l’Inter: tante chiamate da Zanetti. Il suo entourage ha parlato anche…

Nonostante la fase di stallo che sta vivendo la trattativa, Paulo Dybala ha in testa l’Inter. L'attaccante argentino è convinto del progetto nerazzurro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è tempestato di telefonate da Javier Zanetti, il suo entourage ha pure parlato con quello di Inzaghi. "Insomma, i dubbi per lui non esistono, l’Inter è avanti a qualsiasi altra destinazione, italiana e straniera. Ma certo non può esser felice, il giocatore, di esser stato messo in stand by".

"L’ingaggio di Lukaku lo ha messo mediaticamente e anche praticamente in secondo in piano, in casa nerazzurra. Dove peraltro adesso in attacco si registra il tutto esaurito: per far sì che arrivi l’argentino, devono uscire almeno due tra Dzeko, Sanchez e Correa. Operazione non semplice. Ma non è questo che può interessare a Dybala. Almeno, non fino in fondo. Il mal di pancia è comprensibile: dopo un corteggiamento andato avanti per mesi e una promessa di matrimonio, oltre che diverse mani strette, l’idea che il suo arrivo sia condizionato ad altri passaggi di mercato non può renderlo felice".