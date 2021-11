Infortunio Dzeko, Inter in continuo contatto con la Bosnia. Nuovi controlli…

L'attaccante è alle prese con un risentimento muscolare e il club spera non giochi il primo impegno, quello con la Finlandia

In Bosnia parlano di lotta contro il tempo per farlo giocare contro la Finlandia. In Italia però l'Inter spera che Edin Dzeko sia risparmiato per la prima partita della Bosnia in programma il 13 novembre. Il giocatore nerazzurro ha un risentimento muscolare alla parte posteriore della coscia.