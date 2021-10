Dzeko: “Eravamo arrabbiati. Siamo ancora dentro. Inter forte, ma dobbiamo…”

Il commento del giocatore nerazzurro al termine di Inter-Sheriff

"Siamo ancora dentro, era una partita quasi da dentro o fuori e dovevamo vincere per forza. Loro nel primo tempo quando partivano in contropiede erano pericolosi. Il gol? Ogni tanto i gol più difficili li segni più facilmente, magari è questione di concentrazione, oggi è andata bene, Inter forte come l'anno scorso? Io non c'ero, da fuori era forte, ma anche l'Inter di quest'anno è forte, dobbiamo prendere meno gol. Però tutta la squadra deve difendere e attaccare, ogni risultato positivo ci dà fiducia".