Dzeko-Giroud, duello senza età. Edin sa come far male al Milan, in ballo anche il suo rinnovo

"Questione di tempismo, certo, ma anche di destino. Perché Dzeko e Giroud sono maestri nel cogliere l’attimo, ma quando l’attimo lo hanno perso Wolfsburg e Chelsea, la storia dei due bomber ha sterzato all’improvviso. Nel 2009 Dzeko era stato a un passo dal Milan. Se il Wolfsburg, fresco campione di Germania, non avesse bloccato tutto sul più bello, Edin i derby li avrebbe giocati in rossonero. Stesso scenario, ma a maglie invertite, per Giroud: nel 2020 era pronto a vestirsi di nerazzurro e segnare per Conte, poi il Chelsea cambiò idea, lo trattenne e un anno dopo Oli vinse la Champions coi Blues", racconta La Gazzetta dello Sport.

Ha partecipato con un gol alla vittoria della Supercoppa araba e, a inizio stagione, nell’incrocio di campionato giocato in casa dal Milan, ha trovato posto negli almanacchi: ha segnato la rete nerazzurra più “anziana” in tutta la storia ultracentenaria del derby di Milano. Ripetersi oggi aiuterebbe ad allungare ancora di più la carriera a queste altezze. Il bosniaco, in scadenza a giugno, ha l’accordo per un anno, con opzione per un +1, ma per formalizzare serve che l’Inter resti in Champions l’anno venturo", spiega Gazzetta.