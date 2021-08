GdS – Dzeko all’Inter, già domani visite e firma? Le condizioni per il sì

Gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport sul futuro del bosniaco: il passaggio in nerazzurro è sempre più vicino

“Il suo agente Alessandro Lucci sta facendo di tutto per chiudere quanto prima l’accordo con la società nerazzurra. Biennale al giocatore, probabile conguaglio economico alla Roma e poi, domani, visite e firma sui contratti. Non è chiaro se Dzeko ripasserà da Roma o volerà diretto a Milano. […] Al momento comunque la palla è nelle mani del club giallorosso: Dzeko ha accordo totale con l’Inter e la società nerazzurra sa che riconoscerà alla Roma un conguaglio economico pari al valore di Edin nel bilancio (quindi non inferiore a due milioni). Cosa manca? La Roma vuole prima avere in mano il sostituto del suo numero 9”, si legge.