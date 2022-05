Juve-Inter, Dzeko mai decisivo per un titolo: ecco la sua occasione

Il calciatore nella sua carriera in Italia non ha mai segnato una rete decisiva per vincere un trofeo

Eva A. Provenzano

Dalla prima stagione in Italia, nel 2015-2016, non ha mai vinto un titolo segnando un gol decisivo. Edin Dzeko, contro la Juventus, ha l'occasione di smentire questa statistica. L'attaccante, nella sua prima stagione con la maglia dell'Inter, ha finora segnato 17 gol in totale (ne ha sfiorati due solo nell'ultima gara contro l'Empoli) ed è a due reti dalla sua terza miglior stagione italiana, nella stagione 2019-2020 aveva infatti fatto registrare 19 marcature in tutte le competizioni.

La sua stagione migliore in Italia è stata nel 2016-2017 con 39 gol segnati. Gli manca un gol decisivo in una partita decisiva e la finale di questa sera potrebbe essere l'occasione giusta.

(Fonte: SS24)