Pedullà: “Lukaku, addio a Inter comunicato in questi tempi. Dzeko su scherzi a parte…”

Il giornalista ha parlato dell'addio del belga e del domino di attaccanti che ha innescato. Il giocatore bosniaco non si aspettava di essere sul mercato

Alfredo Pedullà , in un articolo scritto per La Gazzetta dello Sport , torna sulla decisione di Lukaku di andare via dall'Inter e sul walzer di punte che ha innescato con il suo addio. Il giocatore nerazzurro voleva solo il Chelsea e - spiega il giornalista - lo aveva già detto e ribadito prima che partisse la trattativa con i dirigenti nerazzurri che poi ha portato all'incasso di 115 mln.

"Dzekocredeva di essere su “Scherzi a parte” visto che per la terza sessione di mercato gli avevano detto “puoi andare, non sei più dei nostri”. Era già successo altre due volte ed era stato un disastro", si legge. In effetti era stato vicino alla Juve la scorsa estate ma Milik non passò alla Roma e saltò tutto. E a gennaio era stato quasi nerazzurro quando si era parlato di uno scambio con Sanchez. Non era neanche la prima volta che lo accostavano all'Inter. Nel 2019 si era parlato del suo addio, poi rinnovò con la Roma.