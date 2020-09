Morata alla Juve, Dzeko resta alla Roma? CorSera: “Permanenza in discussione se l’Inter…”

La Juve, alla ricerca di un attaccante, ha quasi definito il ritorno di Morata dall’Atletico. Così Dzeko, dopo essere stato molto vicino a vestire la maglia bianconera, potrebbe rimanere alla Roma.

Secondo il Corriere della Sera “La sua permanenza in giallorosso potrebbe tornare in discussione nel caso in cui si rifacesse sotto l’Inter, con cui ha flirtato per tutta la scorsa estate, un’operazione caldeggiata inutilmente da Conte. Ma al momento, più che cronaca, questa è una congettura”.