Dzeko: “L’Inter mi ha preso per questi gol, speriamo basti. All’intervallo Inzaghi…”

Gli ottavi a un passo. Meritati. L'Inter batte anche lo Shakhtar ed è vicina a entrare fra le prime 16 d'Europa

"L'Inter mi ha preso per fare gol, io cerco di dare sempre il mio contributo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto, ma anche il loro portiere è stato bravissimo. Speriamo che questa vittoria possa bastare. Il mio 50° gol in Champions? Non lo sapevo, questi gol erano importanti per la squadra per tre punti importanti. Nel primo tempo la palla non voleva entrare. Alla fine, per fortuna, ce l'abbiamo fatta. Il mister ci ha detto di continuare come nel primo tempo, la squadra è stata brava per tutta la partita, anche nel non subire reti".