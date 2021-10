Inter, Dzeko: “Sono entrato per fare la differenza. Siamo forti. Lo scudetto…”

Ha letteralmente cambiato la partita, ha cambiato un'Inter fin lì assolutamente in ombra. Edin Dzeko spaziale

"Siamo entrati per fare la differenza, è ciò che ci chiede il mister. Siamo tutti forti, non possiamo giocare sempre tutti. Bisogna sempre entrare al 100% e anche oggi alla fine ha pagato. Differenza tra Serie A e Champions? Non c'è spiegazione, dal divano è tutto più facile. Oggi sbagli, domani segni. Oggi questa vittoria è fondamentale. Io come Ronaldo al primo anno? Mi aspettavo questo impatto, conosco le mie qualità ed è per quelle che mi ha preso l'Inter. Cerco di giocare sempre al massimo. Scudetto? Non guardiamo così avanti, ci sono 7 partite ogni mese, dobbiamo pensare una gara alla volta. Oggi abbiamo sofferto e poi vinto, dopo le nazionali penseremo alla Lazio".